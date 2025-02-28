Собчак оценила нового актёра на роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Ксения Собчак прокомментировала выбор актёра, который сыграет Альбуса Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере.
Ксения Собчак опубликовала фото актёра, который исполнит роль директора Хогвартса. Им стал Джон Литгоу, известный по фильму "Конклав".
Литгоу стал первым утверждённым актёром в новый сериал о мальчике-волшебнике. Он лично подтвердил, что получил данную роль.
"Отличный выбор, хоть Джон и не британец, а ведь для фильмов это было принципиальным условием самой Джоан Роулинг", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей.
«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей.
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