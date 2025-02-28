Собчак оценила нового актёра на роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

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Ксения Собчак прокомментировала выбор актёра, который сыграет Альбуса Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Актёр Джон Литгоу

Ксения Собчак опубликовала фото актёра, который исполнит роль директора Хогвартса. Им стал Джон Литгоу, известный по фильму "Конклав".

Литгоу стал первым утверждённым актёром в новый сериал о мальчике-волшебнике. Он лично подтвердил, что получил данную роль.

"Отличный выбор, хоть Джон и не британец, а ведь для фильмов это было принципиальным условием самой Джоан Роулинг", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей.

