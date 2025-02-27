Не верят в его талант: Патрик Шварценеггер рассказал, какую злую шутку сыграло с ним имя знаменитого отца

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Успехи Патрика Шварценеггера часто связывают с громким именем его отца Арнольда Шварценеггера. Патрик считает несправедливостью такое предвзятое мнение. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Арнольд Шварценеггер

Мало кто может поверить, что молодой актёр получил главную роль в сериале "Белый лотос" благодаря собственным усилиям, однако это так. Патрик благодарен отцу за всё, что тот ему дал, однако успехам в кино звёздный наследник обязан исключительно собственному трудолюбию.

"Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что я получил эту роль только из-за отца, но они не видели, как я на протяжении 10 лет занимался актёрским мастерством, как я часами работал над своими персонажами и прошёл сотни неудачных прослушиваний", — поделился Патрик Шварценеггер.

Уточнения

Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.

