Успехи Патрика Шварценеггера часто связывают с громким именем его отца Арнольда Шварценеггера. Патрик считает несправедливостью такое предвзятое мнение. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.
Мало кто может поверить, что молодой актёр получил главную роль в сериале "Белый лотос" благодаря собственным усилиям, однако это так. Патрик благодарен отцу за всё, что тот ему дал, однако успехам в кино звёздный наследник обязан исключительно собственному трудолюбию.
"Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что я получил эту роль только из-за отца, но они не видели, как я на протяжении 10 лет занимался актёрским мастерством, как я часами работал над своими персонажами и прошёл сотни неудачных прослушиваний", — поделился Патрик Шварценеггер.
Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.