Марк Эйдельштейн рассказал о своём отношении к Голливуду после головокружительного успеха

Российский актёр Марк Эйдельштейн в беседе с американским Voque поделился, что ему нравится работать в Голливуде, так как он стремится к познанию мира.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Эйдельштейн

Артист, известный всему миру благодаря главной роли в фильме "Анора", заявил, что готов исследовать новые горизонты в кино и искусстве.

"Я стремлюсь открывать себя и мир вокруг. Мне хочется по-новому изучать искусство, моду и кино. Скоро я буду работать над фильмом "Мистер и миссис Смит", и мне не терпится оказаться в компании ещё одной замечательной команды талантливых актёров", — рассказал он.

Марк Эйдельштейн подчеркнул, что работа в картине Шона Бейкера изменила его жизнь, так как он встретил множество талантливых людей. При этом он чувствует себя комфортно и уютно в компании тех, с кем познакомился на съёмочной площадке.

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Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале.

