Российский актёр Марк Эйдельштейн в беседе с американским Voque поделился, что ему нравится работать в Голливуде, так как он стремится к познанию мира.
Артист, известный всему миру благодаря главной роли в фильме "Анора", заявил, что готов исследовать новые горизонты в кино и искусстве.
"Я стремлюсь открывать себя и мир вокруг. Мне хочется по-новому изучать искусство, моду и кино. Скоро я буду работать над фильмом "Мистер и миссис Смит", и мне не терпится оказаться в компании ещё одной замечательной команды талантливых актёров", — рассказал он.
Марк Эйдельштейн подчеркнул, что работа в картине Шона Бейкера изменила его жизнь, так как он встретил множество талантливых людей. При этом он чувствует себя комфортно и уютно в компании тех, с кем познакомился на съёмочной площадке.
Ранее бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с дочерью.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.