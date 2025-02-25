Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долларовый вопрос решён: старые купюры банки обязаны принимать
Секрет бодрости раскрыт: эти 3 упражнения заменят чашку кофе
Хотите худое лицо? Эти методы косметологии работают!
Не обязательно есть кабачки – эти продукты содержат больше калия
Кроссоверы, которые россияне покупали в январе: рейтинг самых популярных SUV
Испытано в космосе: у Германии появилась солнечная панель будущего
Бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с повзрослевшей дочерью
Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии
Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают

Марк Эйдельштейн рассказал о своём отношении к Голливуду после головокружительного успеха

Кино » Российское кино

Российский актёр Марк Эйдельштейн в беседе с американским Voque поделился, что ему нравится работать в Голливуде, так как он стремится к познанию мира.

Марк Эйдельштейн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марк Эйдельштейн

Артист, известный всему миру благодаря главной роли в фильме "Анора", заявил, что готов исследовать новые горизонты в кино и искусстве.

"Я стремлюсь открывать себя и мир вокруг. Мне хочется по-новому изучать искусство, моду и кино. Скоро я буду работать над фильмом "Мистер и миссис Смит", и мне не терпится оказаться в компании ещё одной замечательной команды талантливых актёров", — рассказал он.

Марк Эйдельштейн подчеркнул, что работа в картине Шона Бейкера изменила его жизнь, так как он встретил множество талантливых людей. При этом он чувствует себя комфортно и уютно в компании тех, с кем познакомился на съёмочной площадке.

Ранее бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с дочерью.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Еда и рецепты
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус Аудио 
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР Дмитрий Плотников Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии Игорь Буккер Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Последние материалы
Не обязательно есть кабачки – эти продукты содержат больше калия
Кроссоверы, которые россияне покупали в январе: рейтинг самых популярных SUV
Испытано в космосе: у Германии появилась солнечная панель будущего
Бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с повзрослевшей дочерью
Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии
Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают
Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 тысяч рублей
Тонкости домашнего маникюра: секреты правильного подпиливания ногтей
Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза
Фиолетовое чудо вместо газона: секрет, который избавит от стрижки навсегда — вам нужно лишь посадить это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.