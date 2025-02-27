Мажор-конюх покорил турков: почему российская комедия Холоп стала хитом за границей?

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в Турции оценили российскую комедию "Холоп".

Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Босфорский канал ночью

По словам Любимовой, это связано с тем, что острая социальная тема, затронутая в фильме, актуальна для всего общества: люди любой национальности стремятся к равенству и справедливости.

"А туркам пришёлся по вкусу наш "Холоп". Франшизу купили сразу несколько стран. Успех, думаю, обусловлен запросом на социальную справедливость. Помните главного героя? Мажор, который стал крепостным, бесправным конюхом. Такой сюжет цепляет, триггерит многих молодых людей в разных странах мира", — сказала Любимова.

Она отметила, что "Холопа" показывают не только на турецком, но и на французском языке, и рассказала, что в скором времени в России будут снимать третью часть комедии.

Министр обратила внимание на то, что и русские зрители, а особенно зрительницы, любят турецкие сериалы, ведь многим женщинам нравятся трогательные, сентиментальные и пронзительные истории. Об этом сообщает aif.ru.

Уточнения

«Холо́п» — российский комедийный фильм режиссёра Клима Шипенко. Главные роли исполняют Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин и Мария Миронова.

