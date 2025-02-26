Названы имена кумиров Тимоти Шаламе: вот на кого равняется звезда Дюны и других фильмов

Тимоти Шаламе долгое время переживал из-за того, что крупные награды обходили его стороной, однако теперь удача улыбнулась актёру и он всё-таки получил премию SAG Avards.
Во время речи, которую Шаламе произнёс на церемонии вручения награды, он признался, что хочет встать в один ряд с великими актёрами всех времён и народов. Звезда "Дюны" упомянул Марлона Брандо, Виолу Дэвис, Дэниела Дэй-Льюиса — именно на этих звёзд кинематографа ему хотелось бы равняться.
"Я хочу быть одним из великих. Меня вдохновляют великие люди. Меня вдохновляют великие люди, присутствующие здесь сегодня вечером", — сказал Шаламе.
Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер. Лауреат многих премий. Имеет две номинации на «Оскар», четыре — на «Золотой глобус» и четыре — на BAFTA.
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