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Испытание огнём: Анжелика Хьюстон рассказала, как Джек Николсон повёл себя во время пожаров в Калифорнии

2:24
Кино

Анжелика Хьюстон сделала откровенное признание о своих отношениях с Джеком Николсоном после того, как он навестил её во время пожаров в Лос-Анджелесе.

Лесной пожар
Фото: commons.wikimedia.org by Salam2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лесной пожар

Лесные пожары в калифорнийском городе начались 7 января и быстро распространились, в результате чего погибло по меньшей мере 28 человек и было разрушено более 10 тысяч домов, что привело к миллиардным расходам и оставило тысячи людей без крова. Пэрис Хилтон, Билли Кристал и Анна Фэрис были в числе знаменитостей, которые подтвердили, что потеряли дома в результате пожаров, охвативших районы между Санта-Моникой и Малибу.

В беседе с The Guardian Хьюстон рассказала, что, хотя пожар не затронул её дом, огонь был очень близко. Звезда "Семейки Аддамс" также сообщила, что водоснабжение и электричество в её доме ещё не восстановлены. Хьюстон вспомнила, что во время суматохи ей позвонил её бывший бойфренд Джек Николсон и справился о её самочувствии.

"Я была в машине с тремя собаками, двумя кошками и домработницей, когда он позвонил и спросил, всё ли у меня в порядке и есть ли мне где остановиться", — рассказала 73-летняя актриса.

Хьюстон время от времени встречалась с актёром в течение 17 лет. Несмотря на то что их отношения закончились в 1990 году после того, как он стал отцом ребёнка другой женщины, они всё ещё поддерживают связь. Хотя измены Николсона были хорошо известны, Хьюстон сказала, что не принимала их близко к сердцу.

"Я его любила. Я думаю, что это не было проявлением неуважения. Он был таким, каким был, и в этом не было ничего личного. Как только я это осознала, я почувствовала себя защищённой. Это не сделало меня счастливой, но я поняла, что к чему", — призналась Хьюстон.

87-летний Николсон уже несколько лет редко появляется на публике. 16 февраля этого года он поучаствовал в специальном выпуске к 50-летию программы "Субботним вечером в прямом эфире". Со своего места звезда "Сияния" представил Адама Сэндлера. Актёры снялись вместе в фильме 2003 года "Управление гневом".

Уточнения

Джон Джо́зеф (Джек) Ни́колсон (англ. John Joseph «Jack» Nicholson, род. 22 апреля 1937, Нептьюн, Нью-Джерси, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Анже́лика Хью́стон (англ. Anjelica Huston; род. 8 июля 1951) — американская актриса и режиссёр. Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», а также номинантка на BAFTA и «Эмми».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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