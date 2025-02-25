Кристофер Нолан снимает продолжение исторической эпопеи Троя: главный воин и полубог

"Одиссея" Кристофера Нолана "Троя" наконец-то получит долгожданное продолжение.
Лауреат премии "Оскар" Кристофер Нолан снимет шедевр по произведению Гомера, собравший почти миллиард долларов.
В фильме "Троя" режиссёра Вольфганга Петерсена в центре сюжета — полубог Ахиллес (Брэд Питт), главный воин, участвовавший в вторжении царя Агамемнона (Брайан Кокс) в обнесённый стеной город Трою.
В "Трои" снялись впечатляющие актёры: Эрик Бана в роли Гектора, Орландо Блум в роли Париса, Дайан Крюгер в роли Елены, Роуз Бирн в роли Брисеиды и Питер О'Тул в роли Приама, царя Трои.
Любимым персонажем публики стал Одиссей (Шон Бин). Царь Итаки Одиссей был одним из немногих, кого Ахилл уважал и кто мог говорить правду в лицо полубогу.
Ранее сообщалось, что идут съёмки одноименной эпической поэмы Гомера. "Одиссея" — это история об Одиссее (Мэтт Деймон) и его опасном путешествии домой на Итаку после окончания Троянской войны.
Тро́я (греч. Τροία, Τροίη), или Илио́н (греч. Ἴλιον) — древний город-крепость в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, на берегу лагуны у входа в Дарданеллы.
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