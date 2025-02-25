Кристофер Нолан снимает продолжение исторической эпопеи Троя: главный воин и полубог

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"Одиссея" Кристофера Нолана "Троя" наконец-то получит долгожданное продолжение.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Zmaj Статуя атлета

Лауреат премии "Оскар" Кристофер Нолан снимет шедевр по произведению Гомера, собравший почти миллиард долларов.

В фильме "Троя" режиссёра Вольфганга Петерсена в центре сюжета — полубог Ахиллес (Брэд Питт), главный воин, участвовавший в вторжении царя Агамемнона (Брайан Кокс) в обнесённый стеной город Трою.

В "Трои" снялись впечатляющие актёры: Эрик Бана в роли Гектора, Орландо Блум в роли Париса, Дайан Крюгер в роли Елены, Роуз Бирн в роли Брисеиды и Питер О'Тул в роли Приама, царя Трои.

Любимым персонажем публики стал Одиссей (Шон Бин). Царь Итаки Одиссей был одним из немногих, кого Ахилл уважал и кто мог говорить правду в лицо полубогу.

Ранее сообщалось, что идут съёмки одноименной эпической поэмы Гомера. "Одиссея" — это история об Одиссее (Мэтт Деймон) и его опасном путешествии домой на Итаку после окончания Троянской войны.

Уточнения

Тро́я (греч. Τροία, Τροίη), или Илио́н (греч. Ἴλιον) — древний город-крепость в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, на берегу лагуны у входа в Дарданеллы.

