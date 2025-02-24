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Ричард Гир вместе с женой покинули Испанию: куда они отправились

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Кино » Зарубежное кино

Голливудский актёр Ричард Гир вместе с молодой супругой и детьми отправился в путешествие на Мальдивы.

Ричард Гир
Фото: commons.wikimedia.org by Arielaortizb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ричард Гир

Недавно переехавший из США в Испанию артист несколько месяцев жил в престижном районе Ла Моралеха в Мадриде. Сейчас они решили обосноваться в новом доме.

После переезда на новое место семья отправилась отдыхать на Мальдивы. Алехандра Сильва поделилась некоторыми снимками, сделанными во время путешествия. На одном из них один из малышей был запечатлён на борту лодки, а на другом — на фоне райских пейзажей острова.

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году. Они воспитывают троих сыновей: пятилетнего Александра, четырёхлетнего Джеймса и 11-летнего Альберта, который появился в предыдущих отношениях Сильвы.

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Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус» (2003) и номинант на премию «Эмми».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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