Минуту назад шутил о личном: как Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на церемонии 2020 года

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Пять лет назад Дженнифер Энистон и Брэд Питт, которые были женаты с 2000 по 2005 годы, воссоединились за кулисами на церемонии вручения премии SAG Avards 2020 года.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брэд Питт

Дженнифер и Брэд были номинированы за свои роли в "Утреннем шоу" и "Однажды в Голливуде", и, кажется, звёзды идеально сошлись в тот вечер, потому что в тот момент, когда Брэд уходил со сцены после получения своей награды, Дженнифер выходила на сцену, чтобы принять свой приз за выдающуюся женскую роль в драматическом сериале.

Бывшие супруги обнялись за кулисами, сердечно поздравили друг друга, и актёр "Бойцовского клуба" даже держал одетую в белое шёлковое платье Дженнифер за руку, а ведь всего минуту назад он пошутил в своей речи о собственных романтических историях: он был помолвлен с Гвинет Пэлтроу в 1996 году и женат на Анджелине Джоли с 2014-го по 2019 годы.

После церемонии Дженнифер Энистон тепло высказывалась о Брэде Питте и говорила, что была очень рада его видеть. Также актриса сказала, что они с Брэдом хорошие друзья.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004).



Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».

