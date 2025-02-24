Юра Борисов рассказал, как переживает свалившийся на него успех

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Российский актёр Юра Борисов, номинированный на "Оскар", признался, что ему трудно адаптироваться к темпу Голливуда, где сезон кинопремий и наград пролетает слишком быстро.

Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов и Анджелина Джоли

В недавнем интервью журналу Vanity Fair артист отметил, что не успевает разбираться в том, что происходит… Он сравнил этот процесс с американскими горками, где много неожиданных поворотов.

Юра Борисов также рассказал о причинах, по которым он выбрал актёрскую профессию. Он объяснил, что не хотел жить скучной и неинтересной жизнью, а кино, по его словам, не похоже на традиционную работу.

"Я просто хотел наслаждаться жизнью и проводить каждый день как праздник. Для меня [актёрство] - это не работа, а просто жизнь", — честно ответил Борисов.

В 2025 году Юра Борисов был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за свою работу в фильме "Анора".

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Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

