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Юра Борисов рассказал, как переживает свалившийся на него успех

1:05
Кино » Российское кино

Российский актёр Юра Борисов, номинированный на "Оскар", признался, что ему трудно адаптироваться к темпу Голливуда, где сезон кинопремий и наград пролетает слишком быстро.

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

В недавнем интервью журналу Vanity Fair артист отметил, что не успевает разбираться в том, что происходит… Он сравнил этот процесс с американскими горками, где много неожиданных поворотов.

Юра Борисов также рассказал о причинах, по которым он выбрал актёрскую профессию. Он объяснил, что не хотел жить скучной и неинтересной жизнью, а кино, по его словам, не похоже на традиционную работу.

"Я просто хотел наслаждаться жизнью и проводить каждый день как праздник. Для меня [актёрство] - это не работа, а просто жизнь", — честно ответил Борисов.

В 2025 году Юра Борисов был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за свою работу в фильме "Анора".

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Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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