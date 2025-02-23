Канье Уэст раскрыл подробности первого фильма с участием Бьянки Цензори

Американский рэпер Канье Уэст поделился первым постером фильма с участием своей жены Бьянки Цензори и рассказал о некоторых деталях киноленты.
Он выразил искреннюю гордость за свою возлюбленную, которая приняла участие в съёмках полнометражного фильма. По словам Канье Уэста, работа над фильмом проходила в Японии.
Режиссёром киноленты выступила итальянская художница Ванесса Бикрофт, известная своими перформансами с участием практически обнажённых моделей. Сам Канье Уэст выступил продюсером фильма.
Кроме того, известно, что картина с участием Цензори затрагивает темы, связанные с женским телом, и поднимает вопросы о нормах наготы в обществе.
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Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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