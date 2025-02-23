Канье Уэст раскрыл подробности первого фильма с участием Бьянки Цензори

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Американский рэпер Канье Уэст поделился первым постером фильма с участием своей жены Бьянки Цензори и рассказал о некоторых деталях киноленты.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Канье Уэста в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст и Бьянка Цензори

Он выразил искреннюю гордость за свою возлюбленную, которая приняла участие в съёмках полнометражного фильма. По словам Канье Уэста, работа над фильмом проходила в Японии.

Режиссёром киноленты выступила итальянская художница Ванесса Бикрофт, известная своими перформансами с участием практически обнажённых моделей. Сам Канье Уэст выступил продюсером фильма.

Кроме того, известно, что картина с участием Цензори затрагивает темы, связанные с женским телом, и поднимает вопросы о нормах наготы в обществе.

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Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.



