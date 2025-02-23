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Актёр Петров назвал главных конкурентов в российском кино: между нами негласное соперничество

1:02
Кино » Российское кино

Актёр Александр Петров рассказал о негласной конкуренции среди некоторых российских артистов и назвал своих главных соперников в кинематографе.

Александр Петров
Фото: YouTube канал НМГ Кинопрокат by Скриншот видео YouTube канала НМГ Кинопрокат, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Петров

Он отметил, что, несмотря на зависть и постоянное сравнение, они с коллегами умеют поддерживать друг друга и радоваться успехам каждого.

"Я всегда искренне радуюсь за коллег по цеху — Ваню Янковского, Юру Борисова, Милоша Биковича. Так получилось, что между нами будто бы существует негласное внутреннее соперничество. Но на деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем это делом", — признается Петров.

Актёр неоднократно признавался, что мечтает получить "Оскар", но ему для этого необходимо провести внутреннюю работу. Он подчеркнул, что и фильм "Анора", и Юра Борисов, номинированный на престижную премию, поразили его глубиной мирового уровня.

Ранее появилась информация, что выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра кино, режиссёр, сценарист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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