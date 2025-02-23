Актёр Петров назвал главных конкурентов в российском кино: между нами негласное соперничество

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Актёр Александр Петров рассказал о негласной конкуренции среди некоторых российских артистов и назвал своих главных соперников в кинематографе.

Фото: YouTube канал НМГ Кинопрокат by Скриншот видео YouTube канала НМГ Кинопрокат, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров

Он отметил, что, несмотря на зависть и постоянное сравнение, они с коллегами умеют поддерживать друг друга и радоваться успехам каждого.

"Я всегда искренне радуюсь за коллег по цеху — Ваню Янковского, Юру Борисова, Милоша Биковича. Так получилось, что между нами будто бы существует негласное внутреннее соперничество. Но на деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем это делом", — признается Петров.

Актёр неоднократно признавался, что мечтает получить "Оскар", но ему для этого необходимо провести внутреннюю работу. Он подчеркнул, что и фильм "Анора", и Юра Борисов, номинированный на престижную премию, поразили его глубиной мирового уровня.

Ранее появилась информация, что выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра кино, режиссёр, сценарист.

