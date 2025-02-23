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Режиссёр Быков высказался о роли Юры Борисова в американском фильме: добавка к пенсии

1:00
Кино » Российское кино

Режиссёр Юрий Быков поделился своими мыслями о фильме "Анора", за роль в котором российский актёр Юра Борисов был номинирован на "Оскар".

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

В беседе на YouTube-канале "Макарена" он отметил, что без множества наград и регалий фильм воспринимается лишь как "телемуви".

"Зная, насколько масштабны были роли Юры Борисова до этого, я могу сказать, что в этом фильме нет ничего оригинального. Это просто дополнение к его карьере", — сказал режиссёр.

Комментируя номинацию артиста на "Оскар" и его возросшую популярность в мире, Быков подчеркнул, что хорошие люди заслуживают счастья. Он отметил, что Борисов — талантливый актёр, но его роль в "Аноре" не была убедительной.

Постановщик предположил, что Юра Борисов смог показать западным зрителям "искреннее лицо русского парня".

Ранее бывшая возлюбленная Тимати рассказала о трудностях в воспитании сына.

Уточнения

Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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