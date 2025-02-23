Режиссёр Быков высказался о роли Юры Борисова в американском фильме: добавка к пенсии

Режиссёр Юрий Быков поделился своими мыслями о фильме "Анора", за роль в котором российский актёр Юра Борисов был номинирован на "Оскар".
В беседе на YouTube-канале "Макарена" он отметил, что без множества наград и регалий фильм воспринимается лишь как "телемуви".
"Зная, насколько масштабны были роли Юры Борисова до этого, я могу сказать, что в этом фильме нет ничего оригинального. Это просто дополнение к его карьере", — сказал режиссёр.
Комментируя номинацию артиста на "Оскар" и его возросшую популярность в мире, Быков подчеркнул, что хорошие люди заслуживают счастья. Он отметил, что Борисов — талантливый актёр, но его роль в "Аноре" не была убедительной.
Постановщик предположил, что Юра Борисов смог показать западным зрителям "искреннее лицо русского парня".
Ранее бывшая возлюбленная Тимати рассказала о трудностях в воспитании сына.
Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.