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Режиссёр Быков удивил заявлением о Кологривом: я понимаю, что такое артист

0:53
Кино » Российское кино

Режиссёр Юрий Быков считает, что эпатажное поведение актёра Никиты Кологривого является неотъемлемой частью его характера.

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Кологривый

В интервью на YouTube-канале "Макарена" постановщик признался, что считает звезду сериала "Слово пацана" одним из лучших артистов современности. Он отметил его талант и яркий публичный образ.

"Его манера поведения в СМИ и медиа — это его личное дело. Если когда-нибудь за это ему достанется, то он сам будет нести ответственность за свои действия", — подчеркнул режиссёр.

Быков также отметил, что репутация Кологривого не мешает ему в работе, так как на съёмочной площадке он проявляет себя как коммуникабельный и собранный человек.

Ранее стало известно, что съёмки нового фильма с участием Джонни Деппа начнутся в ближайшее время.

Уточнения

Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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