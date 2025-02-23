Режиссёр Быков удивил заявлением о Кологривом: я понимаю, что такое артист

Режиссёр Юрий Быков считает, что эпатажное поведение актёра Никиты Кологривого является неотъемлемой частью его характера.
В интервью на YouTube-канале "Макарена" постановщик признался, что считает звезду сериала "Слово пацана" одним из лучших артистов современности. Он отметил его талант и яркий публичный образ.
"Его манера поведения в СМИ и медиа — это его личное дело. Если когда-нибудь за это ему достанется, то он сам будет нести ответственность за свои действия", — подчеркнул режиссёр.
Быков также отметил, что репутация Кологривого не мешает ему в работе, так как на съёмочной площадке он проявляет себя как коммуникабельный и собранный человек.
Ранее стало известно, что съёмки нового фильма с участием Джонни Деппа начнутся в ближайшее время.
Ю́рий Анато́льевич Бы́ков (род. 15 августа 1981, Новомичуринск, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, музыкант, аранжировщик, писатель и поэт.
Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.
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