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Больше, чем просто мыло: почему k-драмы на Netflix смотрят даже мужчины?

1:48
Кино

В последние годы южнокорейские драмы, известные как k-драмы, стали глобальным явлением, особенно на платформе Netflix. Посвящённые романтике и сложным отношениям, они привлекли внимание многочисленной аудитории по всему миру.

О Ён-со
Фото: commons.wikimedia.org by 밤새, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
О Ён-со

Почему k-драмы приобрели широкую популярность на Netflix?

Среди множества k-драм, доступных на Netflix, некоторые становятся особенно популярными. "Ча-ча-ча в приморском городе" - это замечательный пример смешения романтики, комедии и драмы. Действие происходит в прибрежной деревне, и за жизнью её обитателей интересно следить.

"Любовное приземление" сочетает в себе элементы романтики и приключений. Этот сериал не только развлекает, но также предлагает глубже заглянуть в общество и культуру Южной Кореи.

Почему k-драмы настолько привлекательны?

K-драмы привлекают зрителей по разным причинам. Прежде всего, это захватывающие и хорошо продуманные истории. Кроме того, персонажи, как правило, многогранны, что даёт возможность зрителям прочувствовать личность каждого. Другим фактором является качество производства, которое включает в себя яркие саундтреки. Всё это позволяет с головой окунуться в атмосферу того, что происходит на экране.

Будущее k-драмы на Netflix

Спрос на k-драмы растёт, что позволяет Netflix хорошо зарабатывать на такой популярности, в результате чего будет появляться всё больше сериалов, исследующих разнообразные темы. K-драмы помогают преодолевать культурные и языковые барьеры и с каждым месяцем привлекают всё больше зрителей, которые становятся новыми поклонниками этого жанра.

Уточнения

Корейские телесериалы (хангыль: 한국드라마; хангук тырама, также известный как K-drama) — южнокорейские телесериалы, в основном, на корейском языке.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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