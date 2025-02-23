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Стала известна дата начала съёмок следующего фильма с участием Джонни Деппа

0:59
Кино » Зарубежное кино

Съёмки картины под названием "Карнавал в конце дней", в которой голливудский актёр Джонни Депп исполнит роль Сатаны, начнутся 7 апреля 2025 года.

Джонни Депп
Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джонни Депп

Отмечается, что фильм, режиссёром которого выступит Терри Гиллиам, будут снимать в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

По сюжету Бог решает уничтожить человечество за то, что оно испортило его прекрасный сад — Землю. И есть только один персонаж, который пытается спасти человечество — это Сатана. Он находит молодых людей и пытается убедить Бога, что они новые Адам и Ева.

Продюсер картины Андреа Иерволино заявил, что будущая кинолента станет одним из самых дорогих независимых проектов, реализованных в индустрии. Однако он уверен, что это будет "великолепное произведение искусства", заслуживающее внимания.

Ранее Алла Пугачёва бурно отреагировала на видео со своим супругом.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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