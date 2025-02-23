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Душевный тост и объятия: Кологривый поблагодарил Кушанашвили за критику

1:05
Кино

Никита Кологривый выпил бокал сока за здоровье Отара Кушанашвили и поблагодарил его за критику. Видео их встречи актёр опубликовал в своём личном блоге.

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Кологривый

Ранее, когда Кологривый нелестно высказался об Иннокентии Смоктуновском и других советских актёрах, Кушанашвили резко раскритиковал его. Теперь Кологривый признался, что его порадовала эта критика, потому что ему нравится всё, что делает Кушанашвили.

"Я считаю, что как раз ваша бы мама посоветовала мне дружить с вами, потому что чувство юмора у вас хорошее, бежать от вас точно не надо. Я стараюсь так же всегда жить: бодрствовать, радоваться, улыбаться, издеваться над душными и скучными людьми. Я желаю, чтобы путь, который вы сейчас проходите, помог таким, как я. Будьте здоровы!" — сказал Кологривый и поднял бокал сока.

Также он назвал самой гениальной на свете программу Кушанашвили "Каково?!", а растроганный телеведущий в ответ обнял Кологривого.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям в трилогии об Остапе Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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