Опора и любовь: Басилашвили посвятил жене трогательные слова в её 90-летие

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Олег Басилашвили уже 60 лет счастлив со своей женой Галиной Мшанской. Актёр трогательно обратился к избраннице в честь её 90-летнего юбилея.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Герберы

Басилашвили не представляет своей жизни без Галины Евгеньевны. Он уверен, что всем хорошим, что у него есть, он обязан ей и только ей. Также актёр отмечает прекрасные человеческие качества супруги и благодарит её за то, что она подарила ему дочерей.

"Галя всегда, в особенности сейчас, моя опора, человек, благодаря которому я просто держусь на плаву и который в громадной степени определил моё отношение к жизни и к профессии. Галя необыкновенно добрая, она готова отдать всё тому, кто нуждается в помощь", — приводит слова Басилашвили NEWS.ru.

Уточнения

Оле́г Валериа́нович Басилашви́ли (род. 26 сентября 1934, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, общественный деятель; народный артист СССР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979). С 1959 года — артист Большого драматического театра. В 1990—1993 годах — народный депутат России.

