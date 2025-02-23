Евгений Миронов раскритиковал фильм, за который Юра Борисов может получить Оскар

Евгений Миронов положительно относится к Юре Борисову, признаёт его талант и профессионализм, однако он не остался в восторге от фильма "Анора". По мнению Миронова, популярность "Аноры" сильно раздули, ведь на самом деле есть куда более сильные фильмы.
"Я очень рад за Юру, за прекрасного российского артиста, который будет представлять нашу страну. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но я видел победителей и покруче", — поделился Миронов в интервью журналу "Клео.ру".
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта. Юра Борисов борется за победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".
Евге́ний Вита́льевич Миро́нов (род. 29 ноября 1966, Саратов) — советский и российский актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года; народный артист Российской Федерации (2004).
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.