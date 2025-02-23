Евгений Миронов раскритиковал фильм, за который Юра Борисов может получить Оскар

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Евгений Миронов положительно относится к Юре Борисову, признаёт его талант и профессионализм, однако он не остался в восторге от фильма "Анора". По мнению Миронова, популярность "Аноры" сильно раздули, ведь на самом деле есть куда более сильные фильмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Камера

"Я очень рад за Юру, за прекрасного российского артиста, который будет представлять нашу страну. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но я видел победителей и покруче", — поделился Миронов в интервью журналу "Клео.ру".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта. Юра Борисов борется за победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Уточнения

Евге́ний Вита́льевич Миро́нов (род. 29 ноября 1966, Саратов) — советский и российский актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года; народный артист Российской Федерации (2004).



Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

