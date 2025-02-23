Каждому сыну по маме: уникальная методика воспитания от многодетной Марии Кожевниковой

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У Марии Кожевниковой четыре сына, и она очень этому рада. Актриса уделяет всем мальчикам внимание, причём старается делать так, чтобы у неё находилось время ездить с каждым ребёнком в какую-нибудь поездку только вдвоём. Она говорит, что таким образом у каждого сына есть "отдельная мама".

Фото: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Воздушный шар

Кожевникова предпочла приостановить карьеру актрисы, потому что материнство оказалось для неё важнее. Она осознаёт, как много заботы и внимания должна давать детям многодетная мама.

"Я очень люблю своих детей. Я рожала их для себя, не для кого-то, поэтому я ушла из профессии. С одним ребёнком можно совмещать работу, с двумя можно, даже с тремя, скрипя где-то зубами, но с четырьмя уже это невозможно, потому что у одного сегодня зубы, у другого — живот, у третьего — тренировка, у четвёртого — турнир", — поделилась Кожевникова в беседе с VOICE.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ».

