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Страшное признание Чулпан Хаматовой: что ожидало актрису в России — будете шокированы

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Кино

Чулпан Хаматова дала интервью Антону Долину* (внесён Минюстом в список иноагентов) и рассказала, что с ней могло бы случиться, если бы она осталась в России.

Москва-Сити
Фото: flickr.com by Deensel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Москва-Сити

Актриса не скрывает, что скучает по Москве и хотела бы прогуляться по памятным для неё местам, однако она всегда понимала, что по политическим причинам это невозможно. Сейчас звезда фильма "Страна глухих" назвала ещё одно страшное последствие, которое ждало бы её в родной стране. Хаматова знает, что ей было бы очень плохо здесь и что для неё не было другого варианта, кроме как уехать, потому что она бы спилась.

"Я знала: если я не уеду, то потеряю себя. Я сопьюсь. Я понимала, что меня сотрёт, что меня не станет", — призналась знаменитость.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012), лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (2004, 2014).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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