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Фанаты в недоумении: зачем Клуни отказался от роскошной жизни?

Кино

Джордж Клуни живёт жизнью, которая может удивить многих. Мало кто мог бы представить, что Клуни начнёт водить трактор не по роли в кино. Уважаемый актёр и режиссёр рассказал о своей жизни с женой Амаль Клуни и их семилетними близнецами Александром и Эллой в интервью New York Times.

Джордж Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джордж Клуни

У супругов есть дома в Англии и рядом с родственниками Клуни в Кентукки, но в настоящее время основным местом жительства актёра и его семьи является ферма во Франции.

"Я вырос в Кентукки, и всё, чего я хотел, — это уехать подальше от фермы, от той жизни. Теперь я снова вернулся к той жизни. Я вожу трактор и всё такое прочее. Это лучший шанс на нормальную жизнь", — поделился Клуни.

В последнее время актёр увлёкся боулингом, хотя, по его словам, до этого он играл в него 30 лет назад.

"Боже мой! Это удивительная вещь: старея, ты думаешь, что всё ещё можешь заниматься любимым делом", — рассказал Клуни.

63-летний актёр сказал, что его близнецы помогают ему оставаться активным и молодым. Когда они едут с отцом в школу, он заводит хеви-метал, потому что ему нравится, как дети подпевают исполнителям.

"Моя дочь влюбилась в грустную музыку. Ей нравятся песни Билли Айлиш "Для чего я была создана?" и Гарри Нильсона "Без тебя", но они счастливые дети, так что мне действительно повезло", — порадовался Клуни.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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