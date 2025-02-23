Страйк: закончились серии? Вот сериалы, которые заполнят пустоту в вашем сердце

Закончился "Страйк"? Не беда! Подборка детективных сериалов, похожих на приключения Корморана, скрасит ожидание нового сезона. Сложные дела и яркие персонажи!

Фото: flickr.com by Lindsay Silveira, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Постер сериала "Чёрное зеркало"

Когда вышел последний сезон "Чёрного сердца", и нам ещё долго ждать выхода седьмого сезона в 2026 году, мы собрали несколько отличных детективных сериала, которые, по нашему мнению, понравятся вам, если вам нравится "Страйк".

Мы выбрали сложных детективов с интересной предысторией.

"Почему они не спросили Эванса?" Мы начинаем с этой очаровательной серии Агаты Кристи о сыщиках-любителях, пытающихся раскрыть убийство. Услышав последние слова умирающего человека, Бобби вместе со своим другом детства Фрэнки пытается выяснить, что именно произошло и кто виновен. Эта история о любви, завернутая в превосходную, остроумную детективную историю, которую нельзя пропустить.

В сериале "Детектив-сержант Джим Бержерак" много личных переживаний, и сейчас самое время посмотреть новую перезагрузку с актёром Дэмиеном Молони в главной роли. В сюжете рассказывается о Джиме, который возвращается на работу после личной трагедии и хочет что-то доказать. Если вам не терпится посмотреть, то в сериале "Джон Неттлс" есть эпизоды за десять лет!

"Счастливая Долина". Как и "Страйк", "Хэппи Вэлли" спокойно относится к порой очень мрачным сюжетным линиям, часто сочетая драматические элементы сериала с идеальными диалогами между Клэр и Кэтрин за чашкой чая в саду на заднем дворе. И Кэтрин, и Корморан — главные герои с твёрдыми моральными принципами и серьёзными характерами, и если вам нравится он, мы думаем, вам понравится и она!

Уточнения

Дама Ага́та Мэ́ри Клари́сса, ле́ди Ма́ллоуэн (15 сентября 1890, Торки, Девон, Англия, Великобритания — 12 января 1976, Уоллингфорд, Оксфордшир, Англия, Великобритания), более известная по фамилии первого мужа как Ага́та Кри́сти (англ. Agatha Christie) — английская писательница и драматург.

