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В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм Рэкетир 3

0:53
Кино

В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм "Рэкетир. Новые времена" из-за обилия жестоких сцен в нём. Об этом сообщает Zakon.kz.

Балыкчы, Кыргызстан
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Angela Ruiz, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Балыкчы, Кыргызстан

"Уважаемые гости, фильм "Рэкетир. Новые времена" снят с проката во всех кинотеатрах страны. Для оформления возврата денежных средств просим обращаться в администрацию кинотеатров", — сказано на официальной странице кинотеатров "Синематика" в соцсетях.

Инициатива запрета исходила от депутата Бактыбека Марипова. Он уверен, что подобные фильмы романтизируют бандитскую тему, что может привести к проблемам с психикой у подростков, которые начнут восхищаться героями или даже подражать им. Также депутат приводил в пример не менее опасный, по его мнению, сериал "Слово пацана".

Уточнения

«Рэкетир» казахстанский художественный фильм 2007 года, снятый режиссёром Аканом Сатаевым в жанре криминальной драмы.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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