В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм Рэкетир 3

В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм "Рэкетир. Новые времена" из-за обилия жестоких сцен в нём. Об этом сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые гости, фильм "Рэкетир. Новые времена" снят с проката во всех кинотеатрах страны. Для оформления возврата денежных средств просим обращаться в администрацию кинотеатров", — сказано на официальной странице кинотеатров "Синематика" в соцсетях.
Инициатива запрета исходила от депутата Бактыбека Марипова. Он уверен, что подобные фильмы романтизируют бандитскую тему, что может привести к проблемам с психикой у подростков, которые начнут восхищаться героями или даже подражать им. Также депутат приводил в пример не менее опасный, по его мнению, сериал "Слово пацана".
«Рэкетир» — казахстанский художественный фильм 2007 года, снятый режиссёром Аканом Сатаевым в жанре криминальной драмы.
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