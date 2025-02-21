Техногенный мир, ИИ и поросёнок Пигси: на экраны вышел необычный анимационный фильм

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Мультфильм "Пигси: путешествие сквозь время" вышел в прокат. Ленивый поросёнок Пигси мечтает переехать в Новый Свет, проходя через испытания ИИ.

Фото: Вечерняя Москва by Кадр из мультфильма Пигси: путешествие сквозь время is licensed under public doman Кадр из мультфильма Пигси: путешествие сквозь время

Фантастический мультипликационный фильм "Пигси: путешествие сквозь время" стал доступен зрителям.

"Тернистый путь ленивого поросенка к настоящему счастью" — гласит слоган научно-фантастической анимации. Автором мультфильма является тайваньский аниматор.

Ранее сообщалось, что российский мультфильм "Три богатыря" вызвал негативные эмоции у националистов из Средней Азии.

Как сообщает "Вечерняя Москва", режиссёр переосмыслил популярное литературное произведение "Путешествие на Запад", повествующее о перемещении одного монаха по Шелковому пути в Индию.

Вместо Индии автор взял Новый Свет, то есть Америку. Персонажи находятся в окружении техногенных сооружений и компьютерной матрицы.

Центральный персонаж истории — эгоистичный и ленивый поросёнок Пигси, который работает с нейросетями.

Режиссёр назвал своё произведение комедийно-приключенческим мультфильмом о фантастическом будущем.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

