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Раскрыта главная тайна: когда выйдет 2 сезон Одни из нас — готовимся к премьере

1:16
Кино

HBO объявил дату выхода 2 сезона "Одни из нас". Элли и Джоэлу предстоят новые испытания в мире, охваченном пандемией. Премьера фильма из 7 серий состоится 14 апреля.

Смерч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смерч

HBO официально анонсировал дату выхода 2-го сезона одного из самых полюбившегося зрителям сериалов последних лет.

В сериале "Одни из нас" будет больше драматизма, захватывающих моментов и неожиданных сюжетных линий.

Сюжет многосерийного фильма основан на популярной видеоигре. Зрители попадают в мир, в котором свирепствует смертельная пандемия.

Один из центральных персонажей по имени Джоэл — суровый контрабандист, которому предписано сопроводить 14-летнюю Элли Уильямс. Подросток может стать спасением человечества. Путешествие контрабандиста и девушки полно приключений, опасностей и моральных выборов.

Сюжет разворачивается через пять лет после приключений первого сезона. Элли и Джоэл стараются освоить новую жизнь, но прошлое их крепко держит.

Мир вне их убежища становится ещё более страшным, а испытания ещё более сложными.

Уточнения

The Last of Us Part II (букв. с англ. — «Последние из нас: Часть 2», в официальной русской локализации «Одни из нас: Часть II») — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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