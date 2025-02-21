Раскрыта главная тайна: когда выйдет 2 сезон Одни из нас — готовимся к премьере

HBO объявил дату выхода 2 сезона "Одни из нас". Элли и Джоэлу предстоят новые испытания в мире, охваченном пандемией. Премьера фильма из 7 серий состоится 14 апреля.
HBO официально анонсировал дату выхода 2-го сезона одного из самых полюбившегося зрителям сериалов последних лет.
В сериале "Одни из нас" будет больше драматизма, захватывающих моментов и неожиданных сюжетных линий.
Сюжет многосерийного фильма основан на популярной видеоигре. Зрители попадают в мир, в котором свирепствует смертельная пандемия.
Один из центральных персонажей по имени Джоэл — суровый контрабандист, которому предписано сопроводить 14-летнюю Элли Уильямс. Подросток может стать спасением человечества. Путешествие контрабандиста и девушки полно приключений, опасностей и моральных выборов.
Сюжет разворачивается через пять лет после приключений первого сезона. Элли и Джоэл стараются освоить новую жизнь, но прошлое их крепко держит.
Мир вне их убежища становится ещё более страшным, а испытания ещё более сложными.
The Last of Us Part II (букв. с англ. — «Последние из нас: Часть 2», в официальной русской локализации «Одни из нас: Часть II») — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?