Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны

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В День всех влюблённых во многих странах стартовал показ фильма "Бриджит Джонс: Безумная любовь".

Фото: https://vk.com/renee_zellweger_club by ВК-аккаунт Рене Зеллвегер is licensed under public doman Актриса Рене Зеллвегер

Спустя 24 года актриса Рене Зеллвегер возвращается к роли всеми любимой Бриджит Джонс.

По сюжету муж Бриджит умирает, а она в одиночку воспитывает двух детей школьного возраста.

На помощь Джонс приходит неисправимый ловелас Дэниел Клевер (его снова играет Хью Грант), который, несмотря на свой преклонный возраст, не утратил ни капли своего либидо.

Всё происходит в совершенно новом контексте. Сюжет воспринимается поначалу довольно юмористично, потом история приобретает безумно грустный оттенок. Юмор и трагедия причудливо переплетаются в кинокартине.

Зрителям наносят первый тяжёлый удар, один из многих, которые ждут героиню в её новом статусе.

Уточнения

«Дневни́к Бри́джит Джонс» (англ Bridget Jones’s Diary) — британский фильм 2001 года, экранизация одноимённой книги Хелен Филдинг. В 2004 году вышел сиквел «Бриджит Джонс: Грани разумного», также снятый по книге Хелен Филдинг. В 2016 году вышла третья часть "Бриджит Джонс 3"

