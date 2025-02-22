Может ли Бриджит Джонс удивить сегодняшнего зрителя спустя 24 года после выхода первого фильма?

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В последний раз, когда мы видели Бриджит Джонс, она была неожиданно свежей и прекрасной. Фильм, который тогда считался ненужным продолжением, всё же показал, как героиня-ребёнок превратилась в героиню-женщину, став более зрелой, но оставшись такой же уморительной. И теперь, почти 10 лет спустя, новый фильм "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" открывает ещё новую грань до боли знакомого персонажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Razgrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Судьба Бриджит кардинально поменялась, гораздо более болезненно и грустно, чем мы, вероятно, ожидали. На самом деле это очень смелый шаг со стороны писательницы Хелен Филдинг, которая традиционно была соавтором сценария, — убить одного из главных героев — Марка Дарси с лицом харизматичного Колина Фёрта, а затем посмотреть, как это изменит жизнь главной героини. В данном случае это вылилось в удивительно серьёзный взгляд на потерю не только спутника жизни, но и отца семейства, дети которого сейчас находятся ровно в том возрасте, когда они будут скучать по отцу больше всего.

Тем не менее, да, Марк мёртв (но присутствует в виде фантазий), а Бриджит спустя четыре года после его трагической гибели в Судане теперь воспитывает их двоих маленьких детей одна. Первые пятнадцать минут — это именно то, чего вы ожидаете от фильма с Бриджит Джонс. Домашнее хозяйство находится на грани краха, главная героиня немного перешла черту, а на помощь в самом начале приходит неисправимый ублюдок Дэниел Клевер (опять же превосходный Хью Грант), который даже в преклонном возрасте не потерял ни капли своей симпатичности.

Затем мы узнаём, что произошло на самом деле и как Бриджит смирилась или не смирилась с этим. В новой части полно отсылок к первому фильму и старых героев, однако всё происходит в совершенно новом контексте, который хоть и воспринимается довольно юмористически, приобретает безумно грустный оттенок ближе к концу пятнадцатиминутного эпизода и наносит первый тяжёлый удар из многих, которые последуют позже. Атмосфера четвёртого фильма гораздо более скорбная, чем можно было бы предположить на премьере в День святого Валентина во многих странах.

Также в фильме поднята тема о том, к чему может привести большая разница в возрасте в отношениях между пожилой женщиной и молодым мужчиной. Лео Вудалл, сыгравший юного возлюбленного Бриджит, не просто освежает обстановку, но и оказывает реальное влияние на сюжет и главную героиню, и мы можем поаплодировать не только блестящему сценарию, но и игре Вудалла, который привносит сложные эмоции в эту архетипическую роль молодого улыбающегося сексуального сердцееда. Это получилось изящно, хотя легко могло скатиться к дешёвому юмору.

Забавные моменты, в которых могла бы оказаться только Бриджит Джонс, чередуются с серьёзными. Пока жизнь продолжается, дневник наполняется новыми знаниями, и когда всё завершается эмоционально тяжёлым финалом, мы понимаем, что это действительно конец всей истории. Иногда моменты, когда зритель безудержно хохочет, и моменты, когда хочется потянуться за носовым платком, слишком резко сменяют друг друга, однако на что нельзя пожаловаться после просмотра "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки", так это на бесполезность четвёртой части.

Уточнения

Бриджит Джонс (англ. Bridget Jones) — литературный персонаж, заглавная героиня книг английской писательницы Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» (1996), «Грани разумного» (1999), «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (2013), «Ребёнок Бриджит Джонс. Дневники» (2016).

