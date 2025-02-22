В ожидании Форсажа 11 Вин Дизель поделился новостью о своём следующем проекте, посвящённом знаковой игре 60-х

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Пока Вин Дизель активно работает над производством "Форсажа 11", съёмки которого стартовали в начале этого года, он сообщил новость о другом своём большом проекте для кинотеатров.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvio Tanaka, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Камера

Актёр откажется от ревущих двигателей, чтобы сосредоточиться на боксёрских поединках нового типа. В течение почти четырёх лет он вынашивал идею о фильме, адаптирующем знаковую игру от Mattel, и это не Барби.

Дизель будет снимать фильм, посвящённый роботам Rock'Em Sock'Em. Малоизвестная в Европе игра, продаваемая с 60-х годов, состоит из доски в форме кольца с контроллерами сбоку. Два робота, синий и красный, стоят лицами друг к другу, и игроки должны перемещать их и наносить меткие удары. Цель состоит в том, чтобы снести голову сопернику.

Дизель не раскрывает подробностей этого фильма, но нет никаких сомнений в том, что Mattel собирается сделать второй шаг в увековечивании игрушек с помощью кинематографа.

Уточнения

Вин Ди́зель (англ. Vin Diesel, настоящее имя Марк Синклер — англ. Mark Sinclair; род. 18 июля 1967) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

