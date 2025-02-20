Звезда сериала про папиных дочек развелась с мужем-нефтяником

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Звезда сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева развелась с супругом Дмитрием Приваркиным 21 мая 2024 года. Об этом пишет Super. ru.

Фото: youtube.com by канал SivaevaFanClub, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Сиваева

Выяснилось, что артистка познакомилась с будущим мужем ещё в то время, когда сериал с её участием транслировался по телевидению. Известно, что экс-возлюбленный Сиваевой работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби.

Предположительно, пара расписалась в 2015 году, так как именно в этот период актриса сменила фамилию. В иске о разводе отмечается, что у супругов есть ребёнок, которого они тщательно скрывают — журналистам удалось выяснить, что в браке родился сын.

Сиваева перестала сниматься почти десять лет назад, в её блоге лишь фотографии из многочисленных путешествий. Остаётся неизвестным, чем она занимается после успеха "Папиных дочек".

Ранее Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук.

Уточнения

«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС.

