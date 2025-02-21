Киану Ривз возвращается к роли Константина в новом фильме

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Известный актёр Киану Ривз скоро сыграет в продолжении знаменитого фильма "Константин. Повелитель тьмы".

Фото: https://vk.com/keanuworld by Вк-аккаунт Киану Ривза is licensed under public doman Актёр Киану Ривз

Киану Ривз возвращается к своей культовой роли Константина в одноимённой картине от DC.

Сюжет фильма пока остаётся в тайне. Последние новости указывают на то, что проект продолжается и обещает удивить поклонников. Сотрудничество между Ривзом и режиссёром Фрэнсисом Лоуренсом вызвало позитивные ожидания от будущего фильма.

Согласно информации ScreenRant, Ривз и Лоуренс поделились новостью о производстве фильма "Константин. Повелитель тьмы-2".

Возвращение Киану Ривз в роли Константина является одним из самых ожидаемых поклонниками. Картина обещает исследовать новые грани персонажа, сохраняя сущность, которая завоевала преданных поклонников на протяжении многих лет.

Ожидается, что "Константин-2", станет достойным продолжением популярной саги.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

