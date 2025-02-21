Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря

Актёр Джонни Депп снова вернётся к роли капитана Джека Воробья после длительного перерыва.
В последнее время появились слухи о том, что Disney планирует снять новый фильм франшизы "Пираты Карибского моря".
По информации инсайдеров, производство находится в начальной стадии.
Сообщается, что определён график для начала съёмок. Возможность возвращения Джонни Деппа вызвала много шума среди фанатов.
После победы в суде по делу о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд актёр предположил, что может изменить свою категоричную позицию по отношению к франшизе.
Джек Воробей всегда был одной из ключевых фигур серии фильмов, получивших похвалу от критиков и публики. От участия Деппа будет во многом зависеть коммерческий успех картины.
Ранее дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал.
Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
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