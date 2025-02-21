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Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря

0:58
Кино

Актёр Джонни Депп снова вернётся к роли капитана Джека Воробья после длительного перерыва.

Актёр Джонни Депп
Фото: https://vk.com/johnnydepp_files by ВК-аккаунт Джонни Деппа is licensed under public doman
Актёр Джонни Депп

В последнее время появились слухи о том, что Disney планирует снять новый фильм франшизы "Пираты Карибского моря".

По информации инсайдеров, производство находится в начальной стадии.

Сообщается, что определён график для начала съёмок. Возможность возвращения Джонни Деппа вызвала много шума среди фанатов.

После победы в суде по делу о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд актёр предположил, что может изменить свою категоричную позицию по отношению к франшизе.

Джек Воробей всегда был одной из ключевых фигур серии фильмов, получивших похвалу от критиков и публики. От участия Деппа будет во многом зависеть коммерческий успех картины.

Ранее дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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