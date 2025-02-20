Юлия Снигирь публично поддержала старшую дочь Евгения Цыганова: ты крутая актриса

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Актриса Юлия Снигирь выразила поддержку старшей дочери актёра Евгения Цыганова Полине после премьеры фильма "Чистый лист", в котором девушка сыграла одну из главных ролей.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь

В личном блоге Юлия Снигирь поделилась честным отзывом о картине, премьера которой состоялась 18 февраля. Она призвала всех любителей "эмоционального, трепетного кино" посетить кинотеатр.

"С талантливыми актёрскими работами, среди которых — любимая Полина. Ты — крутая актриса", — написала супруга Евгения Цыганова.

Полина Цыганова, в свою очередь, отреагировала на пост и оставила в комментариях эмодзи в виде разбитого сердца.

Не остался в стороне и знаменитый отец девушки. Евгений Цыганов лаконично отметил, что гордится своей наследницей.

Ранее актриса Алина Ланина высказалась об эмиграции.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.



Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.

