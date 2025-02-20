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Сергей Романович восхищён актёрской игрой Юры Борисова

Кино » Российское кино

Сергей Романович, известный по сериалу "Ольга", в беседе с ОК! поделился своими впечатлениями от актёрской игры Юрия Борисова, хотя и успел увидеть фильм "Анора" лишь в отрывках.

Майки Мэдисон и Юра Борисов
Фото: youtube.com by канал Collider Interviews, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майки Мэдисон и Юра Борисов

Он был в восторге от увиденного и даже сказал: "Вот это он порвал всем…".

Сергей Романович отметил, что Юрий Борисов своим примером доказал, что российские актёры могут быть номинированы на международную кинопремию "Оскар". По его словам, этот талантливый коллега подарил многим надежду и вдохновение.

Сергей Романович также отметил, что он смотрел и другие фильмы с участием Юрия Борисова, такие как "Серебряные коньки" и "Кентавр".

В свою очередь, актриса Ирина Горбачёва считает фильм "Анора" не заслуживающим престижной кинонаграды. При этом она отметила, что Юра Борисов выделяется на фоне других задействованных в картине актёров.

Ранее Анастасия Уколова случайно раскрыла имя своего мужа.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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