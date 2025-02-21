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Роберт Паттинсон рассказал, как рождение дочери изменило его жизнь

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Кино

В прошлом году у актёра Роберта Паттинсона, знаменитого по фильму "Сумерки", родилась дочь. Счастливый отец быстро осваивает навыки, необходимые каждому родителю. Ответственность не мешает ему шутить но поводу своей новой роли. Слова Роберта приводит журнал OK!.

Роберт Паттинсон
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роберт Паттинсон

"Я стал настоящим экспертом в подгузниках. У меня получается менять их так незаметно, что малышка даже не замечает", — поделился Паттинсон.

Также он рассказал, что отцовство повлияло и на его отношение к творчеству. Теперь актёр смотрит на него ещё шире и готов открывать для себя новые жанры, в том числе он с радостью снялся бы в семейном кино.

"Я всегда открыт к неожиданным вещам. Никогда не знаешь, что привлечёт твоё внимание", — сказал Паттинсон.

Уточнения

Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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