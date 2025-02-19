Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Певица Нюша в программе "Тема" на RU. TV рассказала, что мечтает сыграть в кино.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нюша

Она отметила, что очень любит смотреть фильмы и с удовольствием примет участие в съёмках. Особенно её привлекают истории о супергероях.

"Вот какой-нибудь супергерой — это прям классно!" — поделилась певица.

В прошлом году Нюша развелась с бизнесменом Игорем Сивовым, от которого у неё двое детей. Она призналась, что после развода пережила период депрессии, выйти из которого ей помогли медитации и психотерапия.

Артистка также рассказала, что всегда знала, что рано или поздно ей придётся отдалиться от детей, и поэтому готовила их к самостоятельности. По её словам, Серафима и Саффрон спокойно переносят разлуку с ней, так как умеют заниматься своими делами.

Ранее продюсер Андрей Разин негативно высказался в адрес Лолиты Милявской.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.

