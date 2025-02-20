Культовый актёр Джон Траволта празднует 71-й день рождения

Одним из самых известных и успешных актёров Джон Траволта отмечает день рождения.
Звезда культовых фильмов "Уж кто бы говорил" и "Криминальное чтиво" Джон Траволта имеет армию поклонников.
Актёру исполнился 71 год. Жизнь звезды сложилась непросто. Он пережил внезапную смерть сына Джетта в 2009 году и кончину супруги в 2020 году.
Начало актёрской карьеры Джона Траволты было случайным совпадением. Продюсер Аллен Карр безуспешно искал идеального мужчину на главную роль в фильме "Бриолин", пока однажды в гостиничном номере не включил телевизор и не увидел тогда еще малоизвестного Джона Траволту в сериале "С возвращением, Коттер".
Состоялась встреча, во время которой Джон оказал столь глубокое влияние на продюсера, что с ним был заключен контракт на три картины, которые стали первым произведением 1977 года Saturday night fever. Фильм имел огромный успех.
Второй фильм, "Бриолин", дебютировал летом 1978 года, это самый успешный киномюзикл, популярность которого за десятилетия не уменьшилась, также как и популярность самого Траволты.
Джон Джо́зеф Траво́лта (англ. John Joseph Travolta; род. 18 февраля 1954, Энглвуд, Нью-Джерси, США) — американский актёр, танцор и певец, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также двукратный номинант на «Оскар».
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