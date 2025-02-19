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Роберт Паттинсон рассказал об изменившихся взглядах из-за отцовства

Кино » Зарубежное кино

Британский актёр Роберт Паттинсон, ставший отцом, рассказал, что рождение ребёнка изменило его подход к выбору проектов для участия.

Роберт Паттинсон
Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роберт Паттинсон

В беседе с Us Weekly он отметил, что теперь готов сниматься в семейных фильмах и с интересом рассматривает поступающие предложения.

"Я всегда открыт для неожиданностей. Никогда не знаешь, что привлечёт твоё внимание", — поделился актёр.

Он также подчеркнул, что считает свою дочь идеальной. По его словам, он научился профессионально менять подгузники и стал настоящим специалистом в этом вопросе.

Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. Осенью 2023 года появились слухи о том, что пара ожидает ребёнка. В конце марта 2024 года у них родилась дочь.

Известно, что они сыграли свадьбу на Карибских островах в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что сын Тимура Родригеза выступил на сцене в Испании.

Уточнения

Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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