Роберт Паттинсон рассказал об изменившихся взглядах из-за отцовства

Британский актёр Роберт Паттинсон, ставший отцом, рассказал, что рождение ребёнка изменило его подход к выбору проектов для участия.
В беседе с Us Weekly он отметил, что теперь готов сниматься в семейных фильмах и с интересом рассматривает поступающие предложения.
"Я всегда открыт для неожиданностей. Никогда не знаешь, что привлечёт твоё внимание", — поделился актёр.
Он также подчеркнул, что считает свою дочь идеальной. По его словам, он научился профессионально менять подгузники и стал настоящим специалистом в этом вопросе.
Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. Осенью 2023 года появились слухи о том, что пара ожидает ребёнка. В конце марта 2024 года у них родилась дочь.
Известно, что они сыграли свадьбу на Карибских островах в начале 2025 года.
Ранее сообщалось, что сын Тимура Родригеза выступил на сцене в Испании.
Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.
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