В особняк Николь Кидман и Кита Урбана ворвался грабитель

Николь Кидман и её муж Кит Урбан оказались в крайне неприятной ситуации: в их особняк ворвался грабитель.
Злоумышленник выбрал день, когда актриса и музыкант ушли из дома, разбил окно и проник внутрь особняка в Беверли-Хиллз, однако ему не пришлось долго оставаться в чужом жилище: вскоре он услышал шаги кого-то из работников и поспешил скрыться. Пока не сообщается, успел ли он унести что-то из вещей знаменитостей.
Сотрудники полиции разбираются в случившемся и ждут, когда пострадавшие скажут, всё ли уцелело из их имущества. Об этом пишет издание TMZ.
Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.
Кит Ла́йонел У́рбан (англ. Keith Lionel Urban, род. 26 октября 1967 года, Новая Зеландия, Фангареи) — австралийский кантри-певец, композитор и гитарист, коммерческий успех которого большей частью сложился в Соединённых Штатах Америки и Австралии.
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