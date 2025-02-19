Кристофер Нолан снимет фильм по эпосу Гомера Одиссея

Режиссёр Кристофер Нолан воплотит на экране историю по древней поэме Гомера "Одиссея".
Режиссер Кристофер Нолан адаптировал одну из старейших историй, пользующуюся неизменной популярностью — эпоса Гомера "Одиссея".
Создатель "Оппенгеймера" начинает снимать авантюрную историю "Одиссея" за 250 миллионов долларов в день, посвящая мифологическую историю верному оператору Хойете ван Хойтему, а также Мэтту Деймону, который исполнит главную роль воина из Трои в долгом путешествии домой.
Картина выйдет на экраны в середине июля следующего года. Киножурналы сообщают о нем с сильным опережением.
Дистрибьютор Universal Pictures, который выступает за необычайный успех "Оппенгеймера", в декабре анонсировал проект как мифический экшн-нарратив, который будет снят по всему миру с помощью совершенно новой технологии.
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