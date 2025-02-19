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Кристофер Нолан снимет фильм по эпосу Гомера Одиссея

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Кино

Режиссёр Кристофер Нолан воплотит на экране историю по древней поэме Гомера "Одиссея".

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Фото: flickr.com by Blondinrikard Fröberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кинопроектор

Режиссер Кристофер Нолан адаптировал одну из старейших историй, пользующуюся неизменной популярностью — эпоса Гомера "Одиссея".

Создатель "Оппенгеймера" начинает снимать авантюрную историю "Одиссея" за 250 миллионов долларов в день, посвящая мифологическую историю верному оператору Хойете ван Хойтему, а также Мэтту Деймону, который исполнит главную роль воина из Трои в долгом путешествии домой.

Картина выйдет на экраны в середине июля следующего года. Киножурналы сообщают о нем с сильным опережением.

Дистрибьютор Universal Pictures, который выступает за необычайный успех "Оппенгеймера", в декабре анонсировал проект как мифический экшн-нарратив, который будет снят по всему миру с помощью совершенно новой технологии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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