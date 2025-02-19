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О большом кино и великих режиссерах: в театре Модерн состоялась премьера арт-лекция Юрия Грымова

2:41
Кино

В Московском драматическом театре "Модерн" состоялась премьера арт-лекции Юрия Грымова "Путешествие в Голливуд".

Режиссер Юрий Грымов
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Режиссер Юрий Грымов

Это рассказ о великих режиссерах и операторах, находчивых продюсерах и актерах с большой буквы, их уникальных биографиях и трагических судьбах. А по сути, это рассказ о магии кино, о том, как безупречно красив белый экран — пространство для сотворения новых миров. Есть в этом белом экране что-то божественное, какое-то "присутствие духа", — цитирует Андрея Тарковского Юрий Грымов. И приглашает зрителей "прокачать" свой эстетический интеллект просмотром хороших кинокартин.

По мнению Юрия Грымова, большое кино началось и, к сожалению, закончилось в ХХ веке. "Сегодня мы больше ищем хорошее кино, а не смотрим его", — говорит Грымов. Лекция "Путешествие в Голливуд" — это возможность для зрителя взглянуть на великие фильмы ХХ века с другого ракурса и открыть для себя новые имена и картины.

И вот уже на большом экране кадры из фильмов Фернана Леже и Бернардо Бертолуччи, Сергея Эйзенштейна и Михаила Калатозова. Снова блистают Мерилин Монро и Любовь Орлова. Как выглядел первый кинокритик, и что было в самом первом эротическом фильме? Какую метку оставлял в своих кинокартинах Георгий Данелия, и как Михаил Калатозов, снявший "Летят журавли" и "Я — Куба", насторожил Америку качеством и глубиной своего кино, на фоне которого меркнет Голливуд?

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мы попробуем научиться не просто "смотреть фильм", а понимать цель и приводить себя как зрителя в движение. Когда вы смотрите фильм, вы проживаете еще одну жизнь, это уникальная возможность поставить себя на место героев и после сеанса стать лучше".

Кроме того, режиссер Юрий Грымов, снявший фильмы "Му-му", "Коллекционер", "Чужие", "Казус Кукоцкого", работавший с именитыми операторами и актерами, поделился личным опытом и историями, связанными с производством кино.

После лекции у зрителей была возможность задать вопросы Юрию Грымову о его любимых фильмах и взглядах на современный кинематограф.

"Путешествие в Голливуд" продолжило серию арт-лекций в театре "Модерн". 23 марта Юрий Грымов расскажет об эпохе Возрождения, а 6 апреля состоится лекция-перфоманс "Япония — ЮГЭН" о самых удивительных традициях и убеждениях этой самобытной страны, ее эстетике и философии.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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