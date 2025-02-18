Ричард Гир попрощался с Голливудом и переселился в Испанию

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Актёр Ричард Гир и его партнёрша, испанка Алехандра Сильва, решили жить в Испании.

Фото: https://vk.com/richard_gere1949 by ВК-аккаунт Ричарда Гира is licensed under public doman Актёр Ричард Гир

Теперь актёр уже является полноценным мадридцем. С сентября прошлого года он живет со своей семьей в особняке Ла Моралеха, который был отремонтирован.

Гиру было не так уж сложно добраться до Гранады, чтобы появиться на премии "Гойи" 2025 года, где он получил специальную статуэтку Международная премия Гойи "за выдающийся вклад в киноискусство, сыграв главную роль в одних из самых знаковых фильмов в истории кино".

Как он заявил Vanity Fair в апреле 2024 года, жизнь в Мадриде "будет большим приключением, потому что я никогда не жил полный рабочий день за пределами Соединенных Штатов".

Пара решила остаться рядом с семьёй Алехандры.

"В любом случае, я люблю Испанию и думаю, что её образ жизни потрясающий", — объяснил звезда фильма "Красотка".

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус» (2003) и номинант на премию «Эмми».

