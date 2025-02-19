В Сети объяснили, почему Леонардо Ди Каприо правильно сделал, улетев на частном самолёте во время пожаров в Калифорнии

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома многих представителей голливудской элиты, включая Леонардо Ди Каприо. Некоторые критики поспешили указать на лицемерие Ди Каприо, который воспользовался частным самолётом, чтобы сбежать в другой дом в Мексике после того, как потратил много времени и ресурсов на защиту окружающей среды, однако сообщество Reddit придерживается другого мнения.
"Это на самом деле кажется довольно разумным. Я имею в виду, какая альтернатива? Воспользоваться автомобилем и застрять в пробке с миллионом других водителей, пока самолёт простаивает?" — задаётся вопросом один из пользователей.
Люди всегда будут делать то, что им нужно, чтобы выжить, когда надвигается катастрофа, и, как правило, у богатых есть больше средств для этого, чем у бедных. Ди Каприо — довольно яркий пример, но суть ясна и в более широком смысле.
"Для богатых людей нормально использовать свой частный самолёт в экстренной ситуации. На самом деле это один из немногих случаев, когда это уместно и правильно. Что не совсем нормально, так это когда знаменитости летят на своём частном самолёте в другой город, просто чтобы посмотреть футбол", — написал другой комментатор.
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
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