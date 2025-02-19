Кристофер Уокен: я женат более 50 лет, я самый обычный человек

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Актёр Кристофер Уокен, сыгравший императора в "Дюне", муравья в "Муравьях" и убийц во многих фильмах, поведал о своей жизни.

Фото: https://vk.com/christopherwalken by ВК-аккаунт Кристофера Уокена is licensed under public doman Актёр Кристофер Уокен

Каждый думает, что может говорить голосом Кристофера Уокена — с нью-йоркским акцентом и с округлым, медовым мурлыканьем, как у кошки.

"Люди подходят ко мне на улице и изображают меня в лицо, — говорит Уокен. — Знаете, они говорят так, как говорю я".

81-летнего актёра называют загадочным, жутким, часто непонятным, а Уокен заверяет, что он обычный человек, живёт в своём доме и женат уже 50 лет.

"Обычно в фильмах я занимаюсь чем-то нехорошим, но сейчас я играю милого, романтичного человека", — сказал артист.

Уточнения

Кри́стофер Уо́кен (англ. Christopher Walken, при рождении Рональд Уо́кен (англ. Ronald Walken); род. 31 марта 1943) — американский актёр. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA и награды

