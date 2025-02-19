Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно чистить холодильник уксусом? Рассказываем все хитрости
РФ и США обсуждают проведение выборов на Украине
Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день
Крабы, поступающие из России, становятся хитом в китайских супермаркетах
Тайный метод избавления от тёмных кругов под глазами всего за неделю — результаты вас удивят!
Самое идеальное женское тело в мире по версии ИИ: результат вас удивит
Эти водители не смогут оплатить штраф со скидкой — кого коснулись изменения
Праздничные бутерброды с селёдкой, лучком и маринованным огурчиком: простой рецепт для любого случая
Как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние? Мнение Татьяны Жишковой

Кристофер Уокен: я женат более 50 лет, я самый обычный человек

0:47
Кино

Актёр Кристофер Уокен, сыгравший императора в "Дюне", муравья в "Муравьях" и убийц во многих фильмах, поведал о своей жизни.

Актёр Кристофер Уокен
Фото: https://vk.com/christopherwalken by ВК-аккаунт Кристофера Уокена is licensed under public doman
Актёр Кристофер Уокен

Каждый думает, что может говорить голосом Кристофера Уокена — с нью-йоркским акцентом и с округлым, медовым мурлыканьем, как у кошки.

"Люди подходят ко мне на улице и изображают меня в лицо, — говорит Уокен. — Знаете, они говорят так, как говорю я".

81-летнего актёра называют загадочным, жутким, часто непонятным, а Уокен заверяет, что он обычный человек, живёт в своём доме и женат уже 50 лет.

"Обычно в фильмах я занимаюсь чем-то нехорошим, но сейчас я играю милого, романтичного человека", — сказал артист.

Уточнения

Кри́стофер Уо́кен (англ. Christopher Walken, при рождении Рональд Уо́кен (англ. Ronald Walken); род. 31 марта 1943) — американский актёр. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA и награды

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Наука и техника
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Истерика у Зеленского: что произошло на встрече делегаций РФ и США?
Неожиданные места, где ночуют бездомные кошки: они настоящие мастера выживания
Где нельзя хранить садовый инвентарь? 3 места, которые губят инструменты
Больше белка, чем в яйцах: эти продукты вас удивят
Прямые рейсы в Израиль: Эйлат готов к приёму российских авиакомпаний
Над Тулой силами российских ПВО был уничтожен украинский дрон
Арбузы будут большими и сладкими даже на Севере: используйте эти лайфхаки
Гаишник с дыроколом: советский метод борьбы с нарушителями, который запомнили все
Три самые распространённые ошибки при обустройстве спальни: мнение дизайнеров
Мода или послание? О чём говорят миру ваши браслеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.