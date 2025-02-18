Актриса Кейт Уинслет снимет фильм для Netflix

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

В 49 лет выдающаяся актриса, получившая премию Оскар и снявшаяся в 37 фильмах, Кейт Уинслет, ставит перед собой новую задачу: снять свой первый фильм для Netflix.

Фото: https://vk.com/katewinsletrussia by ВК-аккаунт Кейт Уинслет is licensed under public doman Актриса Кейт Уинслет

Покорив публику и критиков своей игрой, Кейт Уинслет, бесспорная звезда большого экрана, меняет сферу деятельности.

По данным британского отраслевого журнала Screendaily, её первый фильм в качестве режиссёра "Прощай, июнь" будет снят Netflix. Амбициозный проект знаменует новый этап в и без того впечатляющей карьере актрисы.

В фильме, представленном как современная семейная драма, примут участие известные актеры, в том числе Хелен Миррен и Тони Коллетт. И, конечно же, Уинслет сыграет главную роль вместе с ними.

Картина расскажет историю группы братьев и сестёр, столкнувшихся с внезапным кризисом, который заставляет их объединиться. Это интимный и мощный рассказ.

Ранее Ксения Собчак рассказала, чем закончилась для российского актёра Юрия Борисова номинация на престижную кинематографическую премию BAFTA.

Уточнения

Кейт Эли́забет Уи́нслет (англ. Kate Elizabeth Winslet; род. 5 октября 1975, Рединг, Беркшир, Великобритания) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

