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Актриса Кейт Уинслет снимет фильм для Netflix

1:12
Кино

В 49 лет выдающаяся актриса, получившая премию Оскар и снявшаяся в 37 фильмах, Кейт Уинслет, ставит перед собой новую задачу: снять свой первый фильм для Netflix.

Актриса Кейт Уинслет
Фото: https://vk.com/katewinsletrussia by ВК-аккаунт Кейт Уинслет is licensed under public doman
Актриса Кейт Уинслет

Покорив публику и критиков своей игрой, Кейт Уинслет, бесспорная звезда большого экрана, меняет сферу деятельности.

По данным британского отраслевого журнала Screendaily, её первый фильм в качестве режиссёра "Прощай, июнь" будет снят Netflix. Амбициозный проект знаменует новый этап в и без того впечатляющей карьере актрисы.

В фильме, представленном как современная семейная драма, примут участие известные актеры, в том числе Хелен Миррен и Тони Коллетт. И, конечно же, Уинслет сыграет главную роль вместе с ними.

Картина расскажет историю группы братьев и сестёр, столкнувшихся с внезапным кризисом, который заставляет их объединиться. Это интимный и мощный рассказ.

Ранее Ксения Собчак рассказала, чем закончилась для российского актёра Юрия Борисова номинация на престижную кинематографическую премию BAFTA.

Уточнения

Кейт Эли́забет Уи́нслет (англ. Kate Elizabeth Winslet; род. 5 октября 1975, Рединг, Беркшир, Великобритания) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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