После съёмок в Склифосовском Мария Куликова начала давать советы настоящим врачам

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Вот уже десять лет в России снимают сериал "Склифосовский" с Марией Куликовой в одной из главных ролей. За все эти годы она погрузилась в медицинскую тему настолько, насколько это возможно для человека, работающего в другой сфере.

Фото: flickr.com by Katya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Институт Склифосовского

Актриса читает специальную литературу, чтобы лучше вжиться в образ нейрохирурга. Иногда у неё даже возникает соблазн дать некоторые советы настоящим врачам. Впрочем, эти советы совершенно безобидные и скорее напоминают обычную дружескую поддержку, ведь Куликова понимает, что она никогда не была и никогда не станет врачом в реальной жизни.

"Бывает, умничаешь, потому что узнаёшь какие-то термины, которые когда-то использовал в кадре, но мои советы звучат обычно так: "В седьмом сезоне у нас была похожая ситуация". То есть я всё-таки вещаю не от своего лица. И люди говорят: "Да? Серьёзно? И чем там закончилось?" Я отвечаю: "Ну вроде хорошо, не переживай". Вот на таком уровне, не более того", — поделилась актриса в беседе с ТАСС.

Она добавила, что среди её знакомых и друзей очень много людей, которые смотрят сериал. Иногда после похода к тому или иному врачу они просят Куликову записать для него видеообращение, потому что знают, что и он тоже смотрит "Склифосовского".

Уточнения

Мари́я Григо́рьевна Кулико́ва (род. 4 августа 1977, Москва) — российская актриса театра и кино.

