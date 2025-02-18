Ставший затворником Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет

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Джек Николсон уже давно не принимает участия в программах и светских мероприятиях, не даёт интервью и даже из дома выходит редко, однако на этот раз он изменил своим привычкам и внёс разнообразие в свой затворнический образ жизни. Актёр побывал на юбилейном выпуске передачи "Субботним вечером в прямом эфире".

Фото: commons.wikimedia.org by Krish Dulal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камеры

"Леди и джентльмены, Адам Сэндлер", — представил Николсон знаменитого комика.

Сэндлер был рад встрече с актёром, с которым он более 20 лет назад снимался в фильме "Управление гневом".

"Джек сумел сегодня выбраться на люди! Люблю тебя, брат", — обратился Адам к Николсону и добавил, что будет петь в его честь.

Джек Николсон элегантно оделся и был рад всех видеть. Он никогда не был ведущим этой передачи. Лишь в 2015 году, когда она отмечала 40-летний юбилей", Николсон вёл праздничный выпуск.

Уточнения

Джон Джо́зеф (Джек) Ни́колсон (англ. John Joseph «Jack» Nicholson, род. 22 апреля 1937, Нептьюн, Нью-Джерси, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

