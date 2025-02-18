Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили стать друзьями: их сблизила трагедия

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В последнее время в СМИ то и дело появлялись новости о непростых отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Их многочисленные ссоры в конце концов привели к разводу, однако теперь, по словам собеседника In Touch, всё изменилось. Бывшие супруги решили стать друзьями.

Фото: flickr.com by Medill DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

Их сблизили недавние события, когда Лос-Анджелес оказался охвачен огнём. Ещё одной причиной, почему актёры хотят сохранить добрые отношения, стали дети. У Лопес и Аффлека нет совместных детей, но они оба привязались к детям друг друга от предыдущих браков.

"Тот факт, что они уладили всё мирно, сотворил чудо для их отношений. Они оба впечатлены тем, как всё получилось разумно и справедливо. Сейчас они счастливы настолько, насколько это возможно после развода", — заявил инсайдер.

Бен Аффлек в целом умеет дружить с бывшими возлюбленными. Так, он прекрасно ладит с бывшей супругой Дженнифер Гарнер, у которой есть ключи от его дома и которая оказывала ему поддержку во время его разлада с Лопес.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар».

