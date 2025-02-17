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Дочь Олеси Железняк решила сменить имя

0:48
Кино

18-летняя дочь Олеси Железняк удивила своих родителей решением сменить имя. Об этом актриса рассказала в беседе с 78.ru.

Олеся Железняк
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олеся Железняк

Железняк и её муж Спартак Сумченко не ожидали, что Агафья внезапно взбунтуется против имени, которое она носит уже 18 лет, однако это произошло. В разговоре с матерью Агафья заявила, что ей не нравится это имя, и возмутилась, что родители выбрали именно его.

"Недавно Агафья выступила. Ей 18, она как бы не согласна со своим именем. Такой момент был у нас, что мы даже, честно говоря, немножко удивились: "Как же так, Агаш?" Что-то ей не нравится. Какое-то имя такое", — поделилась актриса.

Уточнения

Оле́ся Влади́мировна Железня́к (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2020).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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