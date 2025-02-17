У актёра Всеволода Шиловского случилось горе — об этом не знали даже друзья

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У актёра Всеволода Шиловского умерла жена — арфистка Наталья Цехановская. Это случилось в первых числах февраля, но поначалу Шиловский не говорил о своей утрате даже друзьям и коллегам. Лишь потом он сказал об этом в программе "Ты не поверишь!".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Всеволод Шиловский

"У меня умерла супруга. Я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело", — сказал Шиловский.

Наталья Цехановская была третьей женой Шиловского. Первые два брака оказались неудачными, зато с Цехановской он всю жизнь был счастлив. Из знакомство произошло в Сочи, и, начиная общаться с будущим мужем, арфистка даже не догадывалась, что он актёр. В их браке родился сын Павел.

Уточнения

Все́волод Никола́евич Шило́вский (род. 3 июня 1938 года, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист и педагог, народный артист РСФСР (1986).

