У актёра Всеволода Шиловского случилось горе — об этом не знали даже друзья

У актёра Всеволода Шиловского умерла жена — арфистка Наталья Цехановская. Это случилось в первых числах февраля, но поначалу Шиловский не говорил о своей утрате даже друзьям и коллегам. Лишь потом он сказал об этом в программе "Ты не поверишь!".
"У меня умерла супруга. Я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело", — сказал Шиловский.
Наталья Цехановская была третьей женой Шиловского. Первые два брака оказались неудачными, зато с Цехановской он всю жизнь был счастлив. Из знакомство произошло в Сочи, и, начиная общаться с будущим мужем, арфистка даже не догадывалась, что он актёр. В их браке родился сын Павел.
Все́волод Никола́евич Шило́вский (род. 3 июня 1938 года, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист и педагог, народный артист РСФСР (1986).
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