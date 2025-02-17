Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять движений, которые спасут вашу спину после долгого дня за компьютером
Простить или нет: в Госдуме задумались, пускать ли ушедшие бренды обратно
Куда исчезли мальчики? В старших классах украинских школ их почти не осталось
Миф об отбеливании зубов клубникой — правда или вредный совет
Это письмо может стоить вам денег: МВД предупреждает о новой схеме мошенников
Удар по рынку труда: безработица в России снова вырастет
Теперь готовлю компот только так — вкусно, полезно и без вреда для фигуры
Мифы и правда об афродизиаках: почему мы чувствуем симпатию по запаху
Туристам назвали несколько причин, почему стоит посетить Балатонфюред

У актёра Всеволода Шиловского случилось горе — об этом не знали даже друзья

0:46
Кино

У актёра Всеволода Шиловского умерла жена — арфистка Наталья Цехановская. Это случилось в первых числах февраля, но поначалу Шиловский не говорил о своей утрате даже друзьям и коллегам. Лишь потом он сказал об этом в программе "Ты не поверишь!".

Всеволод Шиловский
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Всеволод Шиловский

"У меня умерла супруга. Я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело", — сказал Шиловский.

Наталья Цехановская была третьей женой Шиловского. Первые два брака оказались неудачными, зато с Цехановской он всю жизнь был счастлив. Из знакомство произошло в Сочи, и, начиная общаться с будущим мужем, арфистка даже не догадывалась, что он актёр. В их браке родился сын Павел.

Уточнения

Все́волод Никола́евич Шило́вский (род. 3 июня 1938 года, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист и педагог, народный артист РСФСР (1986).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто
Недвижимость
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Последние материалы
Правда или миф: могут ли собаки предсказывать смерть
Полезные хитрости, которые помогут вам хранить лимоны намного дольше
Уникальное в мире: это место на Сицилии номинировано на ЮНЕСКО
Эти секреты помогут вам сэкономить на ужине в Европе
Забудьте про сорняки и окучивание: этот способ выращивания картошки вас удивит
Как вести себя при встрече с агрессивной собакой? Поступайте только так
Эти автобренды ещё появятся в России, но когда ждать возвращения
Прибалтика добилась своего: цены на электричество выросли на 50%
Лютеолин: натуральное средство против седины
Весенний тренч в обновлённом стиле: главные тренды 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.